В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19

ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Правительство Правительство Чехии в понедельник утвердило так называемую "систему светофора" для лучшей территориальной ориентации в ситуации с распространением в стране заболеваний коронавирусом, сообщил журналистам один из авторов проекта, глава минздрава Адам Войтех.

"Со следующей недели в республике будет действовать так называемая "система светофора", которая позволит всем нам лучше ориентироваться в ситуации с заболеваниями коронавирусом в отдельных краях, районах и городах. Белый цвет на еженедельно обновляемой интерактивной карте будет свидетельствовать об отсутствии больных в данном месте, зеленый – минимальное число заболевших, оранжевый – среднюю степень риска, красный – высокую возможность заражения", - сказал министр.

По словам Войтеха, если оценивать по этой системе сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, то большинство регионов было бы окрашено в белый цвет. Зеленый цвет проявился бы в некоторых районах Моравско-Силезского края и края Высочина, а Прага окрасилась бы в желтый цвет.

"Желтый цвет означает начинающийся массовый перенос заражения", - уточнил министр.

Однако с утверждениями главы минздрава не согласился приматор (глава) Праги Зденек Гржиб.

"Я не понимаю, почему Праге присвоена высшая степень риска", - заявил Гржиб журналистам.

По его словам, в столице число больных коронавирусом в расчете на 100 тысяч населения меньше, чем в некоторых других районах страны, а также минимальное количество госпитализированных.