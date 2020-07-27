https://ria.ru/20200727/1575013589.html
В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Правительство Чехии в понедельник утвердило так называемую "систему светофора" для лучшей территориальной ориентации в ситуации с распространением в стране... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:30
2020-07-27T22:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
чехия
прага
в мире
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, чехия, прага, в мире
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости.
Правительство Чехии
в понедельник утвердило так называемую "систему светофора" для лучшей территориальной ориентации в ситуации с распространением в стране заболеваний коронавирусом, сообщил журналистам один из авторов проекта, глава минздрава Адам Войтех.
"Со следующей недели в республике будет действовать так называемая "система светофора", которая позволит всем нам лучше ориентироваться в ситуации с заболеваниями коронавирусом в отдельных краях, районах и городах. Белый цвет на еженедельно обновляемой интерактивной карте будет свидетельствовать об отсутствии больных в данном месте, зеленый – минимальное число заболевших, оранжевый – среднюю степень риска, красный – высокую возможность заражения", - сказал министр.
По словам Войтеха, если оценивать по этой системе сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, то большинство регионов было бы окрашено в белый цвет. Зеленый цвет проявился бы в некоторых районах Моравско-Силезского края и края Высочина, а Прага
окрасилась бы в желтый цвет.
"Желтый цвет означает начинающийся массовый перенос заражения", - уточнил министр.
Однако с утверждениями главы минздрава не согласился приматор (глава) Праги Зденек Гржиб.
"Я не понимаю, почему Праге присвоена высшая степень риска", - заявил Гржиб журналистам.
По его словам, в столице число больных коронавирусом в расчете на 100 тысяч населения меньше, чем в некоторых других районах страны, а также минимальное количество госпитализированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.