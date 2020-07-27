В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области , общее число умерших в регионе возросло до 81, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждены 6324 случая коронавируса. К 26 июля скончалось 80 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Зарегистрирована смерть женщины 1946 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных, подвздошных, бедренных артерий, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, ожирение второй степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что пензенские врачи в понедельник выписали 19 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 5437.