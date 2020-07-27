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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 81, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:20
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

22:20 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 81, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 6324 случая коронавируса. К 26 июля скончалось 80 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1946 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных, подвздошных, бедренных артерий, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, ожирение второй степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи в понедельник выписали 19 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 5437.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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