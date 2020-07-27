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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 81, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:20
2020-07-27T22:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, общество
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области
, общее число умерших в регионе возросло до 81, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 6324 случая коронавируса. К 26 июля скончалось 80 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1946 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных, подвздошных, бедренных артерий, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, ожирение второй степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи в понедельник выписали 19 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 5437.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.