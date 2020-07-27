Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575013478.html
Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:03
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
турция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_0:0:3202:1801_1400x0_80_0_0_1e93908ec55921536552d8a62e0adb9f.jpg
https://ria.ru/20200727/1574989412.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574912077.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_0:0:3202:1801_1400x0_80_0_0_1e93908ec55921536552d8a62e0adb9f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_0301ae480c783d9e6b7cffc154875871.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_ef194e95458bd287d363c835ade5c1bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, турция, общество

Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию

22:16 27.07.2020 (обновлено: 00:03 28.07.2020)
0
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет взлетает с ВПП
Самолет взлетает с ВПП
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет взлетает с ВПП. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета необходимо заполнить специальную анкету, включающую личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.
До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят госпиталь для обследования или лечения.
В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19 информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в Управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.
Синагога на острове Джерба в Тунисе
Вчера, 15:17Туризм
Эксперты считают, что вскоре Тунис откроется для россиян
Ассоциация также призвала россиян приобретать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.
Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Позднее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что авиасообщение начнут восстанавливать в два этапа.
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Занзибар, Танзания
25 июля, 15:38
Неслабый интерес. Россияне завалили "Яндекс" запросами о Танзании
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмТурцияОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала