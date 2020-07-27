Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Суд в Суд в Саратове приговорил к двум годам ограничения свободы по обвинению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 15 человек, включая трёх подростков, сообщила прокуратура области.

Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, утром 4 декабря 2019 года врезался в опору уличного освещения у дома №24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. По данным ведомства, госпитализированы 15 человек, включая трёх подростков.

"В результате ДТП пассажирам автобуса были причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Вместе с тем одной пассажирке были причинены тяжкие телесные повреждения. Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года", - говорится в сообщении.