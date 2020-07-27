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Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Суд в Саратове приговорил к двум годам ограничения свободы по обвинению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 15 человек, включая трёх подростков,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:13
саратов
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саратов, происшествия

Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими

22:13 27.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил к двум годам ограничения свободы по обвинению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 15 человек, включая трёх подростков, сообщила прокуратура области.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, утром 4 декабря 2019 года врезался в опору уличного освещения у дома №24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. По данным ведомства, госпитализированы 15 человек, включая трёх подростков.
"В результате ДТП пассажирам автобуса были причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Вместе с тем одной пассажирке были причинены тяжкие телесные повреждения. Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года", - говорится в сообщении.
Суд признал водителя виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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