В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию

В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии

В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии

"Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ", - заявили в "Газпром экспорте".