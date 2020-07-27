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В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
"Газпром экспорт" осведомлен о ситуации с аварией на газопроводе из Болгарии в Грецию, ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:29
турецкий поток
греция
газпром экспорт
болгария
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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турецкий поток, греция, газпром экспорт, болгария, экономика

В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию

22:08 27.07.2020 (обновлено: 22:29 27.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Газпром экспорт" осведомлен о ситуации с аварией на газопроводе из Болгарии в Грецию, ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта, сообщили журналистам в компании.
В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщала болгарская компания "Булгартрансгаз". Никто не пострадал, на месте аварии идут ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
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"Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ", - заявили в "Газпром экспорте".
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Турецкий потокГрецияГазпром ЭкспортБолгарияЭкономика
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