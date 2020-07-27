Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Джубб-Эз-Зарур в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Мардих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Джарих-эль-Фаукани – Шарикли-эль-Фаукани – Дербазин-Тахтани – Кула – Бонан – Джарих-эль-Фаукани – аэродром Метрас.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России