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Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:02
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе

22:02 27.07.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Джубб-Эз-Зарур в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Мардих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Джарих-эль-Фаукани – Шарикли-эль-Фаукани – Дербазин-Тахтани – Кула – Бонан – Джарих-эль-Фаукани – аэродром Метрас.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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