Все чешские медики, работавшие с COVID-19, получат премии

"Те медики, которые работали непосредственно с больными коронавирусом, уже могут подавать заявления на получение премий за период с 1 марта по 31 мая в размере 40 тысяч крон (за месяц работы). Все остальные медики, работавшие в больницах в данный период, получат по 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов), а технический персонал больниц – по 10 тысяч крон (около 445 долларов)", - сказала Шиллерова.