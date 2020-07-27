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Все чешские медики, работавшие с COVID-19, получат премии
Все чешские медики, непосредственно работавшие с больными коронавирусом в период пандемии в марте-мае этого года, дополнительно получат в виде премий по 40... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:58
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, чехия, в мире

Все чешские медики, работавшие с COVID-19, получат премии

21:58 27.07.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Все чешские медики, непосредственно работавшие с больными коронавирусом в период пандемии в марте-мае этого года, дополнительно получат в виде премий по 40 тысяч крон (около 1,8 тысячи долларов) за месяц работы, решение об этом приняло в понедельник вечером правительство республики, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
"Те медики, которые работали непосредственно с больными коронавирусом, уже могут подавать заявления на получение премий за период с 1 марта по 31 мая в размере 40 тысяч крон (за месяц работы). Все остальные медики, работавшие в больницах в данный период, получат по 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов), а технический персонал больниц – по 10 тысяч крон (около 445 долларов)", - сказала Шиллерова.
По словам министра, подача заявлений на получение премий продлится до 5 сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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