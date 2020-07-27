В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
Жительница деревни Ченцово Богородского района 23 июля обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее брат 21 июля вышел из дома и пропал. По ее словам, он мог уйти пешком в соседнюю деревню и заблудиться.
На поиски пропавшего привлекли 50 военнослужащих бригады оперативного назначения Росгвардии из города Богородска, сотрудников полиции, спасателей и волонтеров.
"Двадцать седьмого июля группа росгвардейцев в очередной раз прочесывала местность... В какой-то момент росгвардейцы услышали приглушенный крик о помощи. Бойцы отправились на голос и обнаружили пропавшего мужчину. Он был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Военнослужащие напоили его водой и поддерживали до прибытия медиков", - говорится в сообщении.
После оказания первой медицинской помощи росгвардейцы помогли врачам эвакуировать мужчину, сейчас он находится в больнице.