В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

"Двадцать седьмого июля группа росгвардейцев в очередной раз прочесывала местность... В какой-то момент росгвардейцы услышали приглушенный крик о помощи. Бойцы отправились на голос и обнаружили пропавшего мужчину. Он был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Военнослужащие напоили его водой и поддерживали до прибытия медиков", - говорится в сообщении.