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В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад
Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
богородск
нижегородская область
богородский район
происшествия
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нижегородская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), богородск, нижегородская область, богородский район, происшествия

В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

21:54 27.07.2020
4203
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
Жительница деревни Ченцово Богородского района 23 июля обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее брат 21 июля вышел из дома и пропал. По ее словам, он мог уйти пешком в соседнюю деревню и заблудиться.
На поиски пропавшего привлекли 50 военнослужащих бригады оперативного назначения Росгвардии из города Богородска, сотрудников полиции, спасателей и волонтеров.
"Двадцать седьмого июля группа росгвардейцев в очередной раз прочесывала местность... В какой-то момент росгвардейцы услышали приглушенный крик о помощи. Бойцы отправились на голос и обнаружили пропавшего мужчину. Он был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Военнослужащие напоили его водой и поддерживали до прибытия медиков", - говорится в сообщении.
После оказания первой медицинской помощи росгвардейцы помогли врачам эвакуировать мужчину, сейчас он находится в больнице.
Сотрудник полиции
20 июля, 16:00
Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым
4210000
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БогородскНижегородская областьБогородский районПроисшествия
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