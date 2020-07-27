В Самаре при взрыве пострадал полицейский

САМАРА/МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре , сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По словам собеседника агентства, вечером в полицию поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе города, на место выехали сотрудники полиции.

Как рассказали РИА Новости в ГУМВД, прибывшие на место семейного скандала полицейские попытались задержать пьяного мужчину.

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался. Один сотрудник полиции получил легкие травмы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что гражданин 1962 года задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет, что за предмет бросил злоумышленник в полицейского.