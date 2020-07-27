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В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:43
гумвд
самара
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, самара, происшествия

В Самаре при взрыве пострадал полицейский

21:43 27.07.2020
3799
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САМАРА/МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По словам собеседника агентства, вечером в полицию поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе города, на место выехали сотрудники полиции.
Как рассказали РИА Новости в ГУМВД, прибывшие на место семейного скандала полицейские попытались задержать пьяного мужчину.
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался. Один сотрудник полиции получил легкие травмы", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что гражданин 1962 года задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет, что за предмет бросил злоумышленник в полицейского.
"Сотрудник находится в лечебном учреждении. Врачи будут принимать решение (о госпитализации) ... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
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ГУМВДСамараПроисшествия
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