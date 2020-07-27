https://ria.ru/20200727/1575012887.html
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:43
2020-07-27T21:43
гумвд
самара
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, самара, происшествия
САМАРА/МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре
, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По словам собеседника агентства, вечером в полицию поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе города, на место выехали сотрудники полиции.
Как рассказали РИА Новости в ГУМВД, прибывшие на место семейного скандала полицейские попытались задержать пьяного мужчину.
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался. Один сотрудник полиции получил легкие травмы", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что гражданин 1962 года задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет, что за предмет бросил злоумышленник в полицейского.
"Сотрудник находится в лечебном учреждении. Врачи будут принимать решение (о госпитализации) ... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.