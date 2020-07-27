https://ria.ru/20200727/1575012455.html
В московском СИЗО №6 ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров в московском СИЗО-6, сообщила пресс-служба ГУМЧС по столице. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:30
2020-07-27T21:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сизо-6
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1575008600.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сизо-6, москва, происшествия