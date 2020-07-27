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В московском СИЗО №6 ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров в московском СИЗО-6, сообщила пресс-служба ГУМЧС по столице. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сизо-6
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сизо-6, москва, происшествия

В московском СИЗО №6 ликвидировали пожар

21:30 27.07.2020 (обновлено: 21:38 27.07.2020)
225
© РИА НовостиПожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
© РИА Новости
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров в московском СИЗО-6, сообщила пресс-служба ГУМЧС по столице.
"В 21.27 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН информировало, что из здания эвакуированы около 850 человек. По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни. Глава ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов сообщил, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Вчера, 19:18
Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в СИЗО №6
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СИЗО-6МоскваПроисшествия
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