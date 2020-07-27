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МИД Украины передал ноту посольству России из-за парада в Черном море
Министерство иностранных дел Украины передало в посольство России в Киеве ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося накануне. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:06
россия
мид украины
владимир путин
республика крым
севастополь
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в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575007896.html
О каком референдуме может идти речь, когда резолюция Генеральной Ассамблеи ООН признала его недействительным.
230
Так МИД России вроде на дефицит туалетной бумаги не жалуется :)
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57
россия
республика крым
севастополь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, мид украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире

МИД Украины передал ноту посольству России из-за парада в Черном море

21:24 27.07.2020 (обновлено: 00:06 28.07.2020)
6830
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень ВМФ в городах России
День ВМФ в городах России
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины передало в посольство России в Киеве ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося накануне.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ. Во второй линии почетное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна".
Праздник завершился концертом и фейерверком.
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РоссияМИД УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
О каком референдуме может идти речь, когда резолюция Генеральной Ассамблеи ООН признала его недействительным.
27 июля, 21:35
Дмитрий Степанов
1151110696
Так МИД России вроде на дефицит туалетной бумаги не жалуется :)
27 июля, 21:30
aalnoor1953
6815005523
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