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Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:20
александр джеус
сергей кравцов
здоровье - общество
артек
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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александр джеус, сергей кравцов, здоровье - общество, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество

Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях

21:20 27.07.2020
1014
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Пока нет, мы постоянно мониторим с Роспотребнадзором, у нас горячая линия, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минпросвещения... Каких-то опасений серьёзных на сегодняшний день нет", - заявил Кравцов в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, есть ли в детских лагерях вспышки заболеваний.
Он также отметил, что открылись федеральные лагеря - "Орленок", "Смена", "Артек", "Океан", там отдыхают школьники из регионов, в которых центры находятся, в августе, возможно, они смогут принимать детей из других регионов.
Как ранее заявил директор всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус, на смену с 17 июля лагерь сможет принимать детей из Москвы, Подмосковья, регионов Арктики, Адыгеи, а также нескольких сопредельных регионов.
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Александр ДжеусСергей КравцовЗдоровье - ОбществоАртекФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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