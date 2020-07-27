https://ria.ru/20200727/1575012182.html
Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:20
2020-07-27T21:20
александр джеус
сергей кравцов
здоровье - общество
артек
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200727/1575011499.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр джеус, сергей кравцов, здоровье - общество, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество