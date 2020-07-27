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Британия вновь ввела карантин для прибывающих с испанских островов
Великобритания распространила требования об обязательном 14-дневном карантине на прибывающих с Балеарских и Канарских островов, сообщил МИД Соединенного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:14
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, балеарские острова, новости - туризм, канарские острова, великобритания, финляндия, чехия, норвегия, испания, в мире

Британия вновь ввела карантин для прибывающих с испанских островов

21:14 27.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания распространила требования об обязательном 14-дневном карантине на прибывающих с Балеарских и Канарских островов, сообщил МИД Соединенного Королевства.
Британское правительство ранее исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить карантин. До сегодняшнего испанские острова под это требование не подпадали.
"МИД рекомендует избегать всех не жизненно важных поездок в Испанию, в том числе на Балеарские и Канарские острова. Решение принято на основе оценки ситуации с COVID-19 в стране", - говорится в опубликованной в понедельник вечером рекомендации.
Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться. В карантине придется сидеть и министру транспорта Гранту Шаппсу - он вместе с семьей отправился в отпуск в Испанию в субботу. Теперь министр заявил, что намерен вернуться в Британию в среду, чтобы после карантина "как можно скорее" вернуться к работе.
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За субботним объявлением правительства последовали отмены авиарейсов.
Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.
В понедельник официальный представитель британского правительства объяснил, что решение о введении карантина для прибывающих из Испании было принято после получения информации от испанского минздрава о росте количества заражений в стране за четверг и пятницу на 75% по сравнению с предыдущими двумя днями.
Великобритания не закрывала границы во время пандемии, транспортное сообщение не ограничивалось. В июне из-за роста пассажиропотока власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих, с 3 июля Британия опубликовала список стран, жители которых освобождаются от этого карантина. В списке нет России, США и Бразилии. При этом власти особо отмечали, что речь идет не о гражданстве, а о стране, из которой выехал человек перед тем, как прибыть в Британию. Правительство заявило, что будет пополнять список или исключать из него страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, с 26 июля из списка была исключена Испания, с 10 июля - Сербия, а с 28 июля в него будут включены Эстония, Латвия, Словакия и Словения.
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В понедельник СМИ сообщили, что из списка могут быть исключены Франция и Германия, однако официально власти это не подтвердили.
В настоящее время "авиакоридоры" у Британии открыты, в частности, с Австралией, Австрией, Багамами, Барбадосом, Бельгией, Хорватией, Чехией, Данией, Фиджи, Финляндией, Францией, Французской Полинезией, Германией, Гренландией, Грецией, Гонконгом, Венгрией, Италией, Исландией, Ямайкой, Японией, Кипром, Литвой, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Сейшельскими островами, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Турцией и Вьетнамом. Ранее карантин был отменен с Ирландией и британскими заморскими территориями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБалеарские островаНовости - ТуризмКанарские островаВеликобританияФинляндияЧехияНорвегияИспанияВ мире
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