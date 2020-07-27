Британия вновь ввела карантин для прибывающих с испанских островов

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания распространила требования об обязательном 14-дневном карантине на прибывающих с Балеарских и Канарских островов , сообщил МИД Соединенного Королевства.

Британское правительство ранее исключило Испанию , в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить карантин. До сегодняшнего испанские острова под это требование не подпадали.

"МИД рекомендует избегать всех не жизненно важных поездок в Испанию, в том числе на Балеарские и Канарские острова. Решение принято на основе оценки ситуации с COVID-19 в стране", - говорится в опубликованной в понедельник вечером рекомендации.

Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться. В карантине придется сидеть и министру транспорта Гранту Шаппсу - он вместе с семьей отправился в отпуск в Испанию в субботу. Теперь министр заявил, что намерен вернуться в Британию в среду, чтобы после карантина "как можно скорее" вернуться к работе.

За субботним объявлением правительства последовали отмены авиарейсов.

Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии Арагоне , власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону , не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.

В понедельник официальный представитель британского правительства объяснил, что решение о введении карантина для прибывающих из Испании было принято после получения информации от испанского минздрава о росте количества заражений в стране за четверг и пятницу на 75% по сравнению с предыдущими двумя днями.

Латвия, Словакия и Словения. Великобритания не закрывала границы во время пандемии, транспортное сообщение не ограничивалось. В июне из-за роста пассажиропотока власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих, с 3 июля Британия опубликовала список стран, жители которых освобождаются от этого карантина. В списке нет России, США Бразилии . При этом власти особо отмечали, что речь идет не о гражданстве, а о стране, из которой выехал человек перед тем, как прибыть в Британию. Правительство заявило, что будет пополнять список или исключать из него страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, с 26 июля из списка была исключена Испания, с 10 июля - Сербия , а с 28 июля в него будут включены Эстония

В понедельник СМИ сообщили, что из списка могут быть исключены Франция Германия , однако официально власти это не подтвердили.