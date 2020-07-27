Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно данным университета, по состоянию на 21.04 мск, от коронавируса в мире скончались 650 029 человек, вылечились 9 439 204 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 16 330 977.