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Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек

21:13 27.07.2020 (обновлено: 21:14 27.07.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, по состоянию на 21.04 мск, от коронавируса в мире скончались 650 029 человек, вылечились 9 439 204 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 16 330 977.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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