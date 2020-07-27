https://ria.ru/20200727/1575011895.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:13
2020-07-27T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире