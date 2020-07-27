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Распространение нового коронавируса
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В Катаре откроют парикмахерские и спортзалы
Власти Катара решили раньше установленного времени начать очередной этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, из-за значительного сокращения числа... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:04
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коронавирус covid-19, коронавирусы, катар, в мире

В Катаре откроют парикмахерские и спортзалы

21:04 27.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Власти Катара решили раньше установленного времени начать очередной этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, из-за значительного сокращения числа случаев COVID-19, сообщил журналистам глава Национальной стратегической группы по борьбе с коронавирусом Абдель Латыф аль-Хайль.
"Со вторника, 28 июля, вместо 1 августа, в Катаре откроются спортивные залы, парикмахерские, салоны красоты и рестораны при условии соблюдения превентивных мер для недопущения распространения коронавируса", - сказал аль-Хайль.
Ранее власти Катара планировали начать третий этап снятия ограничений с 1 августа.
Как отметил глава группы, ситуация с распространением коронавируса в Катаре, который, согласно исследованиям, занимает одно из первых мест в мире по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек населения, заметно улучшилась по сравнению с началом июля. По его словам, сейчас прирост зараженными ежедневно составляет 250-400 человек по сравнению с двумя тысячами в июне, а в больницы с серьезными осложнениями поступают ежедневно по 40-60 человек по сравнению с 300, которых приходилось принимать лечебным учреждениям на пике в начале июля. При этом, сказал аль-Хайль, основная группа болеющих в Катаре коронавирусом в настоящее время - это молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет, заболевшие в возрастной группе старше 55 лет встречаются редко.
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Тем не менее, он предупредил о необходимости по-прежнему соблюдать меры предосторожности в общественных местах, особенно в дни мусульманского праздника Ид аль-Адха, который приходится на конец июля - начало августа, а людям с хроническими заболеваниями - реже выходить из дома.
Власти Катара ранее обнародовали план постепенной отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, согласно которому жизнь в стране в зависимости от уровня заболеваемости вернется в нормальное русло не раньше середины сентября.
Одно из самых маленьких по числу населения и площади государств в арабском мире, Катар долгое время удерживал второе место среди арабских стран по приросту заболевшими коронавирусом. Однако с июля их число снизилось в шесть раз. По последним данным минздрава Катара, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 109 597, выздоровели 106 328, за последние сутки по данным на понедельник вирус выявлен у 292 человек. При этом показатель смертности в Катаре остается одним из самых низких в мире - 165 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКатарВ мире
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