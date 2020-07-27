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Распространение нового коронавируса
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В Израиле за сутки 1817 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1817 и составило в понедельник вечером 63 581, еще шесть больных с таким диагнозом... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле за сутки 1817 человек заболели COVID-19

21:01 27.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1817 и составило в понедельник вечером 63 581, еще шесть больных с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 474, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства, сейчас в стране больны 35 982 человека, в тяжелом состоянии находятся 310 пациентов, из них 96 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 27 125 человек уже выздоровели.
Из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажерных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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