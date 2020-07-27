https://ria.ru/20200727/1575011699.html
В Израиле за сутки 1817 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1817 и составило в понедельник вечером 63 581, еще шесть больных с таким диагнозом... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:01
2020-07-27T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
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5
израиль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире