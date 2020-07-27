https://ria.ru/20200727/1575011544.html
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, о каких болезнях говорит тяга к определенным продуктам. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:56
2020-07-27T20:56
светлана трофимова
здоровье
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200727/1574991198.html
https://ria.ru/20200620/1573238945.html
Dialint62
Меня тянет выпить , закусить и потом покурить. А больше всего тянет на женский пол , особенно если грудь и опа большие! Народ, что со мной?
15
Boris
Вот надо было тебе про пиво... захотелось на ночь глядя...
11
6
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана трофимова, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости
. Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказали, о каких болезнях говорит тяга к определенным продуктам.
По их словам, пристрастие к сырам и другим кисломолочным продуктам может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. В этой пище содержится много кальция и фосфора, нехватку которых стремится восполнить организм. Как отметила Трофимова, сыр достаточно калориен, поэтому здоровой заменой этому продукту станет брокколи, также богатая кальцием и фосфором.
Если человеку все время хочется шоколада, то, возможно, он находится в состоянии хронического стресса. В этом лакомстве содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть утомляемость.
"Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — указали ученые.
Желание перекусить чем-нибудь острым может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой еде станет квашеная капуста, заявил Хавинсон.
В свою очередь, Трофимова объяснила, что тяга к соленому говорит об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, нужно соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".
Тем, кому постоянно хочется холодного, например мороженого, стоит следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.
"Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — предупредили эксперты.
По их словам, калорийное мороженое можно заменить на каши: овсянку, гречку, рис.