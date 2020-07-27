Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и . Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, о каких болезнях говорит тяга к определенным продуктам.

По их словам, пристрастие к сырам и другим кисломолочным продуктам может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. В этой пище содержится много кальция и фосфора, нехватку которых стремится восполнить организм. Как отметила Трофимова, сыр достаточно калориен, поэтому здоровой заменой этому продукту станет брокколи, также богатая кальцием и фосфором.

Если человеку все время хочется шоколада, то, возможно, он находится в состоянии хронического стресса. В этом лакомстве содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть утомляемость.

"Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — указали ученые.

Желание перекусить чем-нибудь острым может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой еде станет квашеная капуста, заявил Хавинсон.

В свою очередь, Трофимова объяснила, что тяга к соленому говорит об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, нужно соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".

Тем, кому постоянно хочется холодного, например мороженого, стоит следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.

"Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — предупредили эксперты.