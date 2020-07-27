В России более 8,7 тысячи военных вылечились от COVID-19

Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Свыше 8,7 тысячи российских военных вылечились от Свыше 8,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , в том числе за сутки выздоровели 64 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 64 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8709 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1024.

На 27 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1119 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 190 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 786 человек.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.