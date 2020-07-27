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Распространение нового коронавируса
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Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
У арестованного по делу о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО "Лефортово", сообщила РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

20:38 27.07.2020 (обновлено: 00:24 28.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. У арестованного по делу о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО "Лефортово", сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"У него (Сафронова) взяли тест. Его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус", - сказала она.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов
21 июля, 17:15
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Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛефортовоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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