Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

"У него (Сафронова) взяли тест. Его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус", - сказала она.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.