Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575011109.html
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 919, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_8637f653853a264c1d77e2e6b317daa1.jpg
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_8637f653853a264c1d77e2e6b317daa1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_180:0:1820:1230_1400x0_80_0_0_41e227eee7ef0e2ff4b2966a333294e0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_385:0:1615:1230_1400x0_80_0_0_99b2ca83908d8abfc91f49bb234aa206.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919

20:33 27.07.2020
455
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 919, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 919 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 227 019. Умерли 17 больных, всего умерших – 5630. Вылечились сегодня 982 пациента, всего - 210 469", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
311000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
Рекомендуем
Печати в паспорте
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Российская государственная детская библиотека
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
В Израиле за сутки 1817 человек заболели COVID-19
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
В России более 8,7 тысячи военных вылечились от COVID-19
Машина скорой помощи
Мужчину, напавшего на врача скорой в Крыму, поместили в психлечебницу
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира
Небоскребы в столице Катара Дохе
В Катаре откроют парикмахерские и спортзалы
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Похороны умерших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Британия вновь ввела карантин для прибывающих с испанских островов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния