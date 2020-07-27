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Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:43
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, кипр, португалия, доминика, в мире

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

20:33 27.07.2020 (обновлено: 00:43 28.07.2020)
25807
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПечати в паспорте
Печати в паспорте
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Печати в паспорте. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян. Эти документы стали альтернативой выездным визам, сообщает Forbes.
"Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей", — рассказала директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.
Спрос на подобные программы весной вырос на 20%, отмечают в компании. Аналогичное увеличение числа обращений фиксируют и в UFG WM.
Наиболее востребованным направлением для получения вида на жительства стал Евросоюз, в особенности Португалия. На втором месте оказались островные государства Карибского бассейна, а замыкают тройку Кипр и Мальта, рассказали в Knight Frank.
Кипр
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Высокий спрос на кипрскую программу получения ВНЖ Шалаева объяснила большими скидками на недвижимость на острове.
Мальта стала популярна из-за скорого закрытия действующей программы вот тут чего-то не хватает. Как пояснили в Henley & Partners, документы можно подать до 31 июля. Там отметили также рост интереса к Черногории, где для получения гражданства достаточно инвестиций в четверть миллиона долларов.
Представитель Henley & Partners Полина Кулешова рассказала о смягчении условий для получения "золотых паспортов" в странах Карибского бассейна. Так, Сент-Китс и Невис снизили порог инвестиций со 190 тысяч долларов до 150 тысяч, другие страны опустили этот показатель до ста тысяч, а государство Доминика — до 50 тысяч долларов, смягчив при этом требования к иждивенцам.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 16 миллионов инфицированных, 646 тысяч из которых умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзКипрПортугалияДоминикаВ мире
Популярные комментарии
чиновники судейские силовики прокуроры у них особый интерес .наворовали пора в отставку и рвать когти .хоть один селянин из глубинки проявил интерес с зарплатой 5-10 т .
27 июля, 21:01
всвиктор соснов
122511011
Ломитесь, счастливчики!
27 июля, 21:04
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
63820010
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