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Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:31
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020602_0:87:3000:1775_1400x0_80_0_0_d6cc66d288a0b9dd5d9340b6844ab4e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

20:31 27.07.2020
2762
© АГН "Москва" / Сергей КиселевРоссийская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых", - говорится в тексте приказа Минкульта РФ.
Уточняется, что библиотеки, посетители которых не достигли 18 лет, обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения книг, содержащих марку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей".
Добавляется, что контроль за исполнением приказа возлагается на замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.
Список чтения на лето. Интересные книги для детей
13 июня, 08:45Дневник читателя
Список чтения на лето. Интересные книги для детейДети получили скучный школьный список книг на лето и заинтересовать их чтением нет шансов? А так хочется, чтобы подросток забыл про видеоигры и "мам, мне скучно" и на целый день залег с книжкой.
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Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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