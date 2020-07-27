Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых", - говорится в тексте приказа Минкульта РФ.
Уточняется, что библиотеки, посетители которых не достигли 18 лет, обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения книг, содержащих марку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей".
Добавляется, что контроль за исполнением приказа возлагается на замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.