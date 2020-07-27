https://ria.ru/20200727/1575010648.html
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях выявили вспышку нового типа коронавируса, сообщил портал правительства страны. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:22
2020-07-28T00:30
распространение нового коронавируса
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733703_0:115:2471:1505_1400x0_80_0_0_571a951ee0efa93e646211ad76bddafa.jpg
https://ria.ru/20200727/1574981686.html
https://ria.ru/20200727/1574963951.html
Александр Маг
Слишком часты мутации для "неискусственного" вируса ! И чересчур " внезапны". Управляемый хаос. И "наши" ( да-да --- именно в кавычках ! ) вожди в этом тоже замешаны. Приходится участвовать , а то в "элиту мировую" не пускают...
38
Сам себя боюсь
Чем дальше, тем больше похоже на какое -то целенаправленное внедрение новой заразы. То во Вьетнаме было все неплохо, то теперь у них новая мутация. До этого Китай слишком резво справился - бац, новый нашли. Не верю в такие совпадения, особенно если вспомнить как туманно он в Ухане появился. А в теорию с летучими мышками я не верил с самого начала, разве что они лабораторными подопытными были. Как не верю и в макак в случае спида.
26
18
вьетнам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733703_0:115:2471:1505_1400x0_80_0_0_571a951ee0efa93e646211ad76bddafa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733703_275:0:2471:1647_1400x0_80_0_0_b23570708f2bbda52b6dd203d3c6ff71.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733703_600:0:2247:1647_1400x0_80_0_0_ff3f62247bfd3d88b60d84770dadcaeb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях выявили вспышку нового типа коронавируса, сообщил портал правительства страны.
После этого власти начали эвакуировать 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг, но не успевших до него добраться. Их перенаправили в другие курортные зоны.
Медики считают новый тип вируса более агрессивным, так как быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Роспотребнадзор пообещал изучить информацию о распространении нового типа инфекции после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов.
"Повода для паники нет"
В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов
заявил РИА Новости, что поводов для паники пока нет.
По его словам, определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме
или тот же самый вирус, что был изначально. Он отметил, что полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги.
При этом он обратил внимание, что регулярного транспортного сообщения с Вьетнамом у России нет, также сохраняются меры санитарного контроля в аэропортах.