Вьетнам объявил о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях выявили вспышку нового типа коронавируса, сообщил портал правительства страны.

После этого власти начали эвакуировать 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг, но не успевших до него добраться. Их перенаправили в другие курортные зоны.

Медики считают новый тип вируса более агрессивным, так как быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

Роспотребнадзор пообещал изучить информацию о распространении нового типа инфекции после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов.

"Повода для паники нет"

В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил РИА Новости, что поводов для паники пока нет.

По его словам, определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально. Он отметил, что полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги.