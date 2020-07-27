Мужчину, напавшего на врача скорой в Крыму, поместили в психлечебницу

Ранее сообщалось, что врач скорой помощи получил ранение ножом в шею во время вызова. Пациент неожиданно напал на врача в своей квартире. Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Он находится в реанимации. Его состояние стабильное.