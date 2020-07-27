https://ria.ru/20200727/1575010635.html
Мужчину, напавшего на врача скорой в Крыму, поместили в психлечебницу
Мужчину, напавшего с ножом на врача скорой помощи в Симферополе, поместили в специализированное лечебное учреждение, он страдал психическим заболеванием,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:22
2020-07-27T20:23
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
симферополь
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574889294.html
1
симферополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), симферополь, происшествия