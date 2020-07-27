Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575010635.html
Мужчину, напавшего на врача скорой в Крыму, поместили в психлечебницу
Мужчину, напавшего с ножом на врача скорой помощи в Симферополе, поместили в специализированное лечебное учреждение, он страдал психическим заболеванием,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:23
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:382:2332:1693_1400x0_80_0_0_f214fd2771ac985d399b63dc7d3eda78.jpg
https://ria.ru/20200724/1574889294.html
1
симферополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:382:2332:1693_1400x0_80_0_0_f214fd2771ac985d399b63dc7d3eda78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_26:0:2283:1693_1400x0_80_0_0_be842ae5b885baa08818d71c9bc07c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_308:0:2001:1693_1400x0_80_0_0_1adb705ee5bdd50bca2d54c6fb35e4af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), симферополь, происшествия

Мужчину, напавшего на врача скорой в Крыму, поместили в психлечебницу

20:22 27.07.2020 (обновлено: 20:23 27.07.2020)
955
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Мужчину, напавшего с ножом на врача скорой помощи в Симферополе, поместили в специализированное лечебное учреждение, он страдал психическим заболеванием, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Ранее сообщалось, что врач скорой помощи получил ранение ножом в шею во время вызова. Пациент неожиданно напал на врача в своей квартире. Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Он находится в реанимации. Его состояние стабильное.
"Установлено, что гражданин ранее страдал психическим заболеванием. В настоящее время он помещен в специализированное лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений врачу.
Автомобиль скорой помощи в Москве
24 июля, 20:02
Источник: в Москве охранники напали на водителя скорой
902160
Обсудить 1
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СимферопольПроисшествия
Рекомендуем
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
При пожаре в московском СИЗО никто не пострадал
Российская государственная детская библиотека
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Печати в паспорте
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии
ДТП в Среднеахтубинском районе
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Девушка выбирает правильное питание
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния