В офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает

В офисе президента отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят в Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня - это распространенные случаи в любой зоне военных действий. "Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в офисе.