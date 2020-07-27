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В офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает
Прекращение огня в Донбассе работает, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:20
ситуация в днр и лнр
сцкк
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владимир зеленский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, в мире

В офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает

20:20 27.07.2020
519
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Прекращение огня в Донбассе работает, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. При этом командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении противником перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
"Несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня в Донбассе работает. Новые обстрелы не несут системного характера", - цитирует агентство "РБК-Украина" сообщение пресс-службы офиса президента.
В офисе президента отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят в Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня - это распространенные случаи в любой зоне военных действий. "Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в офисе.
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Вчера, 19:29
ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе
Меры обеспечения перемирия в Донбассе, согласованные контактной группой, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНВ мире
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