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Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров
Площадь пожара в московском женском СИЗО-6 составляет 50 квадратных метров, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:08
сизо-6
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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353
60
сизо-6, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров

20:08 27.07.2020
251
© РИА НовостиПожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
© РИА Новости
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь пожара в московском женском СИЗО-6 составляет 50 квадратных метров, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.
Ранее сообщалось о распространении огня на 30 "квадратов".
"Площадь пожара составляет составляет 50 (квадратных) метров", - сказал Желтов.
Он отметил, что пожар происходит на складе постельных принадлежностей в подвальном помещении.
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Вчера, 19:18
Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в СИЗО №6
210001
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СИЗО-6МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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