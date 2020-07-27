В Москве сильный ветер повалил пять деревьев

"Сильным ветром были повалены пять деревьев, пострадавших в результате этих происшествий нет, повреждены пять автомобилей. Все деревья уже распилены и вывезены", - сообщил Бирюков.

Заммэра добавил, что по данным синоптиков, в отдельных районах столицы выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80 процентов месячной нормы.