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В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:09
мосводосток
петр бирюков
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосводосток, петр бирюков, москва, происшествия

В Москве сильный ветер повалил пять деревьев

20:03 27.07.2020 (обновлено: 20:09 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сильным ветром были повалены пять деревьев, пострадавших в результате этих происшествий нет, повреждены пять автомобилей. Все деревья уже распилены и вывезены", - сообщил Бирюков.
Заммэра добавил, что по данным синоптиков, в отдельных районах столицы выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80 процентов месячной нормы.
По его словам, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых уже устранена бригадами "Мосводостока".
Бирюков подчеркнул, что все городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
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МосводостокПетр БирюковМоскваПроисшествия
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