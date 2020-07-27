https://ria.ru/20200727/1575010308.html
В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:03
2020-07-27T20:09
мосводосток
петр бирюков
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мосводосток, петр бирюков, москва, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Сильным ветром были повалены пять деревьев, пострадавших в результате этих происшествий нет, повреждены пять автомобилей. Все деревья уже распилены и вывезены", - сообщил Бирюков.
Заммэра добавил, что по данным синоптиков, в отдельных районах столицы выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80 процентов месячной нормы.
По его словам, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых уже устранена бригадами "Мосводостока
".
Бирюков подчеркнул, что все городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.