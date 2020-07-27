https://ria.ru/20200727/1575010237.html
При пожаре в московском СИЗО никто не пострадал
Погибших и пострадавших в результате пожара, который произошел в московском СИЗО-6, нет, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:02
2020-07-27T20:08
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо-6
москва
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575000762.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6, москва, происшествия