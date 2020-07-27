При пожаре в московском СИЗО никто не пострадал

"Погибших и пострадавших нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН информировало, что из здания эвакуированы около 850 человек. По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни.