https://ria.ru/20200727/1575010180.html
В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла
Российская группа компаний "Коноплекс" в понедельник запустила завод по переработке масличных культур на базе индустриального парка "Отвель" в Пензе, объем... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:59
2020-07-27T19:59
пензенская область
иван белозерцев
пенза
пензенская область
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, экономика
ПЕНЗА, 27 июл - РИА Новости.
Российская группа компаний "Коноплекс" в понедельник запустила завод по переработке масличных культур на базе индустриального парка "Отвель" в Пензе
, объем инвестиций превысил 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
"Объем инвестиций в создание комплекса по переработке масличных культур составил более 200 миллионов рублей. На высокотехнологичном оборудовании по отжиму натуральных растительных масел методом холодного прессования используются конопля, семена льна, рыжика, подсолнечника, тыквы и горчицы. Мощность нового современного производства составит 5 тысяч тонн сырья в год, будет разливаться около 15 миллионов бутылок. В основном используется собственное сырье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый завод стал первым производством, открытым на базе пензенского индустриального парка "Отвель".
"Компания "Коноплекс" пришла на территорию региона в 2016 году и использует системный подход в инвестировании на территории Пензенской области
… Очень важно, что компания занимается не только производством, но и переработкой масличных культур. Это дает возможность создавать дополнительные рабочие места, создавать качественный продукт под брендом "Сделано в Пензенской области", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева
пресс-служба.
Глава региона осмотрел производство, и с целью продвижения пензенских товаров предложил рассмотреть возможность изготовления подарочного набора продукции данной товарной марки.
"Мы будем поддерживать производителей, помогать, в том числе и продвижению продукции, чтобы продукция вошла в торговые сети, имела хорошую реализацию", - добавил Белозерцев.