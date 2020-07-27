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Пензенская область
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В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла
Российская группа компаний "Коноплекс" в понедельник запустила завод по переработке масличных культур на базе индустриального парка "Отвель" в Пензе, объем... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:59
пензенская область
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, экономика

В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла

19:59 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ПЕНЗА, 27 июл - РИА Новости. Российская группа компаний "Коноплекс" в понедельник запустила завод по переработке масличных культур на базе индустриального парка "Отвель" в Пензе, объем инвестиций превысил 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
"Объем инвестиций в создание комплекса по переработке масличных культур составил более 200 миллионов рублей. На высокотехнологичном оборудовании по отжиму натуральных растительных масел методом холодного прессования используются конопля, семена льна, рыжика, подсолнечника, тыквы и горчицы. Мощность нового современного производства составит 5 тысяч тонн сырья в год, будет разливаться около 15 миллионов бутылок. В основном используется собственное сырье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый завод стал первым производством, открытым на базе пензенского индустриального парка "Отвель".
"Компания "Коноплекс" пришла на территорию региона в 2016 году и использует системный подход в инвестировании на территории Пензенской области… Очень важно, что компания занимается не только производством, но и переработкой масличных культур. Это дает возможность создавать дополнительные рабочие места, создавать качественный продукт под брендом "Сделано в Пензенской области", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.
Глава региона осмотрел производство, и с целью продвижения пензенских товаров предложил рассмотреть возможность изготовления подарочного набора продукции данной товарной марки.
"Мы будем поддерживать производителей, помогать, в том числе и продвижению продукции, чтобы продукция вошла в торговые сети, имела хорошую реализацию", - добавил Белозерцев.
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