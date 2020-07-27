В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла

"Объем инвестиций в создание комплекса по переработке масличных культур составил более 200 миллионов рублей. На высокотехнологичном оборудовании по отжиму натуральных растительных масел методом холодного прессования используются конопля, семена льна, рыжика, подсолнечника, тыквы и горчицы. Мощность нового современного производства составит 5 тысяч тонн сырья в год, будет разливаться около 15 миллионов бутылок. В основном используется собственное сырье", - говорится в сообщении.