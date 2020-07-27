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В Абхазии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Еще двое жителей Абхазии заразились COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:57
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, абхазия, в мире

В Абхазии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

19:57 27.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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СУХУМ, 27 июл - РИА Новости. Еще двое жителей Абхазии заразились COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двоих человек", - говорится в сообщении.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 57, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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