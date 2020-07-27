https://ria.ru/20200727/1575009882.html
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного военного округа пришлось поднять в воздух на перехват самолета над нейтральными водами Черного моря, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:49
2020-07-27T20:41
военно-морские силы сша
черное море
су-27
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574731418.html
Vasya Ivanov
Подлетел и показал: "тыктотакойдавайдосвидания"))
20
Александр Кирсанов
Вы бы уже закрепили эту "новость" и меняли дату каждый день.
10
12
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику на безопасное расстояние, после чего тот сменил курс и полетел в обратном от российской границы направлении.
2020-07-27T19:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, черное море, су-27, сша, в мире