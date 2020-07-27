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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного военного округа пришлось поднять в воздух на перехват самолета над нейтральными водами Черного моря, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:41
военно-морские силы сша
черное море
су-27
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику на безопасное расстояние, после чего тот сменил курс и полетел в обратном от российской границы направлении.
2020-07-27T19:49
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военно-морские силы сша, черное море, су-27, сша, в мире

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

19:49 27.07.2020 (обновлено: 20:41 27.07.2020)
8721
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного военного округа пришлось поднять в воздух на перехват самолета над нейтральными водами Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Воздушную цель, приближающуюся к госгранице, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", — говорится в сообщении.
После разворота самолета-разведчика ВМС США российский истребитель вернулся на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Весь полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Перехват российскими истребителями самолета-разведчика НАТО. Кадр видео
22 июля, 16:58
Российские силы ПВО перехватили в воздухе самолеты-разведчики НАТО
30718281012
Обсудить 12
Военно-морские силы СШАЧерное мореСу-27СШАВ мире
Популярные комментарии
Подлетел и показал: "тыктотакойдавайдосвидания"))
27 июля, 21:18
Vasya Ivanov
4121012
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27 июля, 22:03
Александр Кирсанов
360001
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