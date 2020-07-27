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В Москве выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины июльской нормы осадков выпало в Москве во время сильных дождей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:43
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