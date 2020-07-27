Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575009661.html
В Москве выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины июльской нормы осадков выпало в Москве во время сильных дождей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:43
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2b52a83103bfc343f49f58e06e3394af.jpg
https://ria.ru/20200727/1575008970.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2b52a83103bfc343f49f58e06e3394af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_76f7f9f79347b929911a2071c18dccbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8cb0dc22126abc58ffa469acd51a3e4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

19:43 27.07.2020
1116
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более половины июльской нормы осадков выпало в Москве во время сильных дождей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос "Александр Синенков.
В понедельник во второй половине дня на столицу обрушились сильные дожди, которые привели к подтоплениям на дорогах, пробкам и задержкам в движении наземного транспорта.
Тропический ливень затопил Москву
Вчера, 19:26
Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
"На метеостанции ВДНХ на 18.00 выпало 48 мм осадков, это более половины месячной нормы. Норма 85 мм, то есть это примерно 56% от нормы", - сказал Синенков.
211203
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Тропический ливень затопил Москву
Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира
Младенец в роддоме
Жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
Вид на Пражский град и реку Влтаву
Правительство Чехии отклонило предложение о легализации эвтаназии
Девушка выбирает правильное питание
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
ДТП в Среднеахтубинском районе
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
При пожаре в московском СИЗО никто не пострадал
Печати в паспорте
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния