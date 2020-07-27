Правительство Чехии отклонило предложение о легализации эвтаназии

"Правительство рассмотрело предложение ряда депутатов парламента о легализации в стране эвтаназии, чтобы смертельно больные люди могли свободно принять решение о своем уходе из жизни. Правительство негативно отнеслось к данному предложению. Против него выступили МВД, минздрав, министерство по социальным вопросам, а также верховный суд и Конференция католических эпископов Чехии. Только минюст занял в этом вопросе нейтральную позицию", - говорится в сообщении.