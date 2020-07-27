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Правительство Чехии отклонило предложение о легализации эвтаназии
Правительство Чехии на заседании в понедельник обсудило предложение нескольких депутатов парламента от Пиратской партии и движения ANO о легализации в стране... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:38
чехия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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чехия, в мире

Правительство Чехии отклонило предложение о легализации эвтаназии

19:38 27.07.2020
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© Радио Sputnik Светлана ЕрёминаВид на Пражский град и реку Влтаву
Вид на Пражский град и реку Влтаву
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Правительство Чехии на заседании в понедельник обсудило предложение нескольких депутатов парламента от Пиратской партии и движения ANO о легализации в стране эвтаназии и большинством голосов отвергло его, нейтральную позицию занял лишь минюст, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство рассмотрело предложение ряда депутатов парламента о легализации в стране эвтаназии, чтобы смертельно больные люди могли свободно принять решение о своем уходе из жизни. Правительство негативно отнеслось к данному предложению. Против него выступили МВД, минздрав, министерство по социальным вопросам, а также верховный суд и Конференция католических эпископов Чехии. Только минюст занял в этом вопросе нейтральную позицию", - говорится в сообщении.
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Ныне эвтаназия рассматривается в чешском законодательстве как убийство.
Несмотря на отрицательную реакцию правительства, депутатское предложение будет рассматриваться теперь в парламенте, где ожидаются серьезные дебаты на эту тему. Против легализации эвтаназии уже выступили депутаты от Христианско-демократического движения и от движения ТОР 09.
В настоящее время эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Канаде, Люксембурге, а также в некоторых штатах США. Еще в нескольких странах существует так называемая "пассивная эвтаназия", то есть, она официально и не запрещена, и не разрешена.
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