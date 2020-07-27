Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии

Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших от удара молнии в Москве, доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы

"В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на место происшествия в Солнцево в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и бригады скорой медицинской помощи.