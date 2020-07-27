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Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии
Двое мужчин, пострадавших от удара молнии в Москве, доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:33
департамент здравоохранения г. москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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департамент здравоохранения г. москвы, москва, происшествия

Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии

19:33 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших от удара молнии в Москве, доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы.
"В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на место происшествия в Солнцево в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и бригады скорой медицинской помощи.
"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - добавили в департаменте.
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16112701
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Департамент здравоохранения г. МосквыМоскваПроисшествия
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