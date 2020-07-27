https://ria.ru/20200727/1575009270.html
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии
Двое мужчин, пострадавших от удара молнии в Москве, доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:33
2020-07-27T19:33
департамент здравоохранения г. москвы
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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департамент здравоохранения г. москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших от удара молнии в Москве, доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы
.
"В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на место происшествия в Солнцево в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и бригады скорой медицинской помощи.
"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - добавили в департаменте.