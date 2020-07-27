https://ria.ru/20200727/1575008970.html
Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
Очевидцы сняли на видео последствия сильного дождя в Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:26
2020-07-27T19:28
московское центральное кольцо (мцк)
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тропический ливень затопил Москву
Сильные ливни обрушились на Москву. Из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части, в том числе в районе станции "Ботанический сад".
2020-07-27T19:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), департамент транспорта г. москвы, москва, общество