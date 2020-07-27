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Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
Очевидцы сняли на видео последствия сильного дождя в Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:28
московское центральное кольцо (мцк)
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Тропический ливень затопил Москву
Сильные ливни обрушились на Москву. Из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части, в том числе в районе станции "Ботанический сад".
2020-07-27T19:26
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московское центральное кольцо (мцк), департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео

19:26 27.07.2020 (обновлено: 19:28 27.07.2020)
4841
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео последствия сильного дождя в Москве.
Из-за ливня подтопило станцию МЦК "Ботанический сад". На опубликованных кадрах видно, как дождевая вода стекает по порожкам одного из вестибюлей.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что поток отвели в дренажную систему, сейчас все станции МЦК работают в штатном режиме.
В ролике видно, что в некоторых районах Москвы автомобилям пришлось передвигаться по подтопленным улицам.
Как отметили в дептрансе, из-за дождя в столице пришлось изменить часть маршрутов наземного транспорта.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
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