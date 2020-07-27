https://ria.ru/20200727/1575008900.html
Число зараженных коронавирусом в Британии превысило 300 тысяч
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превысило 300 тысяч, увеличившись за сутки на 685, говорится в переданном в РИА Новости сообщении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:24
2020-07-27T19:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире