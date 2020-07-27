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Число зараженных коронавирусом в Британии превысило 300 тысяч
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превысило 300 тысяч, увеличившись за сутки на 685, говорится в переданном в РИА Новости сообщении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:24
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Число зараженных коронавирусом в Британии превысило 300 тысяч

19:24 27.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превысило 300 тысяч, увеличившись за сутки на 685, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Общее число заболевших составило 300 111.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 747.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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