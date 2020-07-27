https://ria.ru/20200727/1575008780.html
"Хезболлах" отрицает свое участие в столкновениях на границе с Израилем
Ливанское движение "Хезболлах" опровергает свое участие в боестолкновениях на южных границах Ливана с Израилем, в районе ферм Шебаа, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:22
2020-07-27T19:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, израиль, ливан, в мире