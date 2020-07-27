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"Хезболлах" отрицает свое участие в столкновениях на границе с Израилем
Ливанское движение "Хезболлах" опровергает свое участие в боестолкновениях на южных границах Ливана с Израилем, в районе ферм Шебаа, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:29
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хезболла, израиль, ливан, в мире

"Хезболлах" отрицает свое участие в столкновениях на границе с Израилем

19:22 27.07.2020 (обновлено: 19:29 27.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболлах" освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.
Бойцы ливанского движения Хезболлах освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" опровергает свое участие в боестолкновениях на южных границах Ливана с Израилем, в районе ферм Шебаа, сообщается в официальном заявлении шиитского движения, распространенного СМИ.
"Мы не принимали участие ни в каком боестолкновении, и с нашей стороны огонь не открывался на данный момент. Огонь велся со стороны противника, который боится, беспокоится и в замешательстве", - отмечается в заявлении.
Флаги движения Хезболлах в деревне Адейси на границе с Израилем
Вчера, 17:32
Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Израиля и Ливана
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ХезболлаИзраильЛиванВ мире
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