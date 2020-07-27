Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в СИЗО №6

Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков.