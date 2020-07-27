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Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в СИЗО №6
Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с задымлением в следственном изоляторе на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:18
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сизо-6, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в СИЗО №6

19:18 27.07.2020
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© РИА НовостиПожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
© РИА Новости
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с задымлением в следственном изоляторе на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, поясняет прокуратура.
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Вчера, 18:25
Площадь пожара в московском СИЗО №6 составила 30 квадратных метров
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СИЗО-6Прокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
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