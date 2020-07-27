https://ria.ru/20200727/1575008517.html
Жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
Двенадцатый ребенок родился в семье Яниса и Екатерины Кириченко, живущих в Свердловской области, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:16
2020-07-27T19:16
свердловская область
екатеринбург
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, екатеринбург, общество