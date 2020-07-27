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Жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
Двенадцатый ребенок родился в семье Яниса и Екатерины Кириченко, живущих в Свердловской области, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:16
свердловская область
екатеринбург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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свердловская область, екатеринбург, общество

Жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка

19:16 27.07.2020
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Двенадцатый ребенок родился в семье Яниса и Екатерины Кириченко, живущих в Свердловской области, сообщила депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова.
"В прекрасной многодетной семье Кириченко из села Верховино Тугулымского района родилась очередная малышка Виктория. Роды проходили в Екатеринбурге в Центре охраны материнства и младенчества", - написала Крылова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Депутат уточнила, что новорожденная стала двенадцатым ребенком в семье, многодетной матери всего 32 года.
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17 июня, 05:52
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Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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