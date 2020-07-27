https://ria.ru/20200727/1575008336.html
На Netflix снимут приквел "Ведьмака"
Netflix снимет сериал "The Witcher: Blood Origin" о появлении первого ведьмака, сообщает Variety. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:15
2020-07-27T20:15
культура
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
netflix
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/58/1560025884_0:54:1181:718_1400x0_80_0_0_5373b16e3b3319da0a4f927d07183866.jpg
https://ria.ru/20200615/1572956417.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/58/1560025884_0:54:1181:718_1400x0_80_0_0_5373b16e3b3319da0a4f927d07183866.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/58/1560025884_50:0:1181:848_1400x0_80_0_0_1f03522479701c7f469c4cf207593b22.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/58/1560025884_278:0:1126:848_1400x0_80_0_0_c8ee42cd3ff1822b7e425d5c91fbe37a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости
. Netflix снимет сериал "The Witcher: Blood Origin" о появлении первого ведьмака, сообщает
Variety.
Проект будет состоять из шести эпизодов, которые расскажут о цивилизации эльфов до ее падения.
Действие развернется за 1200 лет до "Ведьмака", зрители узнают о том, что привело к "сопряжению сфер", когда миры людей, монстров и эльфов слились воедино.
Сериал будут снимать в Великобритании, об актерском составе пока ничего не сообщается.
Исполнительным продюсером и шоураннером будет сценарист первого сезона Деклан де Барра.
Анджей Сапковский, по книгам которого снят сериал, будет участвовать в проекте в качестве креативного консультанта.
"Как давнишнему фанату этой истории, мне не терпится приступить к съемкам приквела. Когда я впервые прочитал "Ведьмака", у меня сразу в голове возник вопрос: каким был мир эльфов до появления людей. Меня всегда интересовали подъемы и падения цивилизаций, и особенно тот феномен, что перед крахом в них обычно процветают наука и культура", — отметил Деклан де Барра.
"Очень здорово, что мир "Ведьмака" расширяется. Надеюсь, количество фанатов моих книг в результате возрастет", — прокомментировал Анджей Сапковский.