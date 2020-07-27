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На Netflix снимут приквел "Ведьмака"
Netflix снимет сериал "The Witcher: Blood Origin" о появлении первого ведьмака, сообщает Variety. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:15
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания

На Netflix снимут приквел "Ведьмака"

20:15 27.07.2020
298
© NetFlix (2019) Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Netflix снимет сериал "The Witcher: Blood Origin" о появлении первого ведьмака, сообщает Variety.
Проект будет состоять из шести эпизодов, которые расскажут о цивилизации эльфов до ее падения.
Действие развернется за 1200 лет до "Ведьмака", зрители узнают о том, что привело к "сопряжению сфер", когда миры людей, монстров и эльфов слились воедино.
Сериал будут снимать в Великобритании, об актерском составе пока ничего не сообщается.
Исполнительным продюсером и шоураннером будет сценарист первого сезона Деклан де Барра.
Анджей Сапковский, по книгам которого снят сериал, будет участвовать в проекте в качестве креативного консультанта.
"Как давнишнему фанату этой истории, мне не терпится приступить к съемкам приквела. Когда я впервые прочитал "Ведьмака", у меня сразу в голове возник вопрос: каким был мир эльфов до появления людей. Меня всегда интересовали подъемы и падения цивилизаций, и особенно тот феномен, что перед крахом в них обычно процветают наука и культура", — ­отметил Деклан де Барра.
"Очень здорово, что мир "Ведьмака" расширяется. Надеюсь, количество фанатов моих книг в результате возрастет", — прокомментировал Анджей Сапковский.
Кадр из сериала Ведьмак
15 июня, 18:39Культура
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflixВеликобритания
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