На Netflix снимут приквел "Ведьмака"

"Как давнишнему фанату этой истории, мне не терпится приступить к съемкам приквела. Когда я впервые прочитал "Ведьмака", у меня сразу в голове возник вопрос: каким был мир эльфов до появления людей. Меня всегда интересовали подъемы и падения цивилизаций, и особенно тот феномен, что перед крахом в них обычно процветают наука и культура", — ­отметил Деклан де Барра.