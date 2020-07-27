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Эд Ширан рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда прославился
Британский музыкант Эд Ширан в интервью изданию The Sun рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда стал знаменитым. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:51
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РИА Новости
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353
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новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан, италия, венеция

Эд Ширан рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда прославился

22:51 27.07.2020
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© AP Photo / Invision / Joel C RyanЭд Ширан
Эд Ширан
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан в интервью изданию The Sun рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда стал знаменитым.
По словам исполнителя, ему было непросто справиться со славой, поэтому он начал злоупотреблять фаст-фудом и алкоголем.

"Я сейчас читаю книгу Элтона Джона и понимаю, что делал тоже самое, что и он. Например, он пишет, что мог купить четыре порции мороженого и есть их, пока плохо не станет. Я тоже так поступал раньше, – прокомментировал Ширан. – Такая же история с алкоголем. Я не видел смысла в одном бокале, предпочитал две бутылки".

Исполнитель хита "Shape of you" подчеркнул, что в итоге чувствовал себя подавленным и разбитым: "Думаю, такие вещи, как сахар, нездоровая пища, наркотики и алкоголь, безусловно, доставляют удовольствие, но они же и самое худшее, что может быть для вас".
Эд Ширан признался, что взять себя в руки и начать жить по-новому ему помогла супруга Черри Сиборн (в браке с 2018 года, а как пара вместе с 2015 года), с которой он учился в одной школе. Именно она приучила его к здоровому питанию и утренним пробежкам.

"Она выбирает полезную пищу, поэтому я начал есть вместе с ней. Это здорово. К тому же она употребляет не очень много алкоголя, поэтому и я пью меньше", – рассказал исполнитель.

Черри Сиборн также помогает музыканту справляться с паническими атаками, вызванными тревогой. Такая ситуация однажды произошла в Венеции (Италия), где пара праздновала первую годовщину свадьбы.

"Помню, как только мы пришли в ресторан, я сказал ей: "Уведи меня отсюда!", на что Черри ответила: "Никто не смотрит на тебя и никто ничего не хочет. Там просто отдыхают пожилые люди и пьют кофе". Через пять минут все было спокойно", – поделился историей Ширан.

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