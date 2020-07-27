Эд Ширан рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда прославился

"Я сейчас читаю книгу Элтона Джона и понимаю, что делал тоже самое, что и он. Например, он пишет, что мог купить четыре порции мороженого и есть их, пока плохо не станет. Я тоже так поступал раньше, – прокомментировал Ширан. – Такая же история с алкоголем. Я не видел смысла в одном бокале, предпочитал две бутылки".