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В Греции подросток на гидроцикле врезался в группу детей
На пляже греческого острова Миконос 13-летний подросток на гидроцикле врезался в надувной матрас, на котором находились четверо детей, сообщает издание... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:03
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ливан, в мире

В Греции подросток на гидроцикле врезался в группу детей

19:03 27.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашина скорой помощи в Греции
Машина скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 27 июл - РИА Новости. На пляже греческого острова Миконос 13-летний подросток на гидроцикле врезался в надувной матрас, на котором находились четверо детей, сообщает издание "Нафтемпорики".
"По данным Береговой охраны, частный водный мотоцикл, которым управлял 13-летний подросток из Ливана, столкнулся с надувным матрасом, который буксировал катер, с четырьмя французскими несовершеннолетними - тремя мальчиками и девочкой. Следствием столкновения стало то, что надувной матрац опрокинулся, у 15-летней девочки был перелом одной ноги", - говорится в сообщении.
После аварии 13-летний подросток решил сбежать, но с помощью очевидцев инцидента он был найден сотрудниками портовой службы и доставлен в полицейский участок вместе со своим отцом, который был арестован за недосмотр за несовершеннолетним ребенком.
Пятнадцатилетняя француженка была переведена в медицинский центр Миконоса для оказания первой помощи.
Издание отмечает, что происшествие стало образцом несовершенства мер безопасности, которые часто нарушаются на популярных туристических направлениях страны.
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
13 июля, 20:25
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