https://ria.ru/20200727/1575007721.html
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Друзья и коллеги солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова рассказали о его новой возлюбленной. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:58
2020-07-27T19:40
культура
кирилл андреев
шоу-бизнес
иванушки international
игорь матвиенко
сочи
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https://ria.ru/20191114/1560956069.html
https://ria.ru/20200724/1574830309.html
Андрей Мартынов
По возрасту солистов, группу пора называть "Иван Ивановичи international".
35
Виталик Р
Гоген с бабкой бегал. Рыжий с внучкой бегать будет.
17
11
сочи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл андреев, шоу-бизнес, иванушки international, игорь матвиенко, сочи
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости
. Друзья и коллеги солиста группы "Иванушки International
" Андрея Григорьева-Аполлонова рассказали о его новой возлюбленной.
Как заявил журналистам телеканала МУЗ-ТВ
продюсер коллектива Игорь Матвиенко
, девушка "очень молодая". По его словам, ей около 20 лет.
"Это говорит о его хорошей физической форме!" — прокомментировал продюсер роман 50-летнего певца.
Как заметила его бывшая жена Мария, новая возлюбленная совсем не похожа на нее.
"Брюнетка. И зовут не Маша", — пошутила она.
Григорьев-Аполлонов уже познакомил избранницу с другими участниками коллектива.
"Ему нравится — это самое главное. Я только за него рад", — сказал коллега музыканта Кирилл Андреев.
Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развелся после 30 лет брака.
"Женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. <…> Я вчера весь полет ему тихо завидовал", — заявил он.
Артист добавил, что ему тоже хочется подобных отношений.
"Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро. Вариантов много", — заключил он.