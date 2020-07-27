В Вологодской области решили снять часть ограничений по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. В Вологодской области решили продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу, об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников

"Ежедневная динамика прироста заболевших не имеет тенденции к снижению. Поэтому считаю возможным продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу", - сообщил во время заседания оперативного штаба Олег Кувшинников.

По его словам, последние 2,5 недели в регионе ежедневный прирост заболевших изменился с 18-20 человек до 26-27.

"Это связано с тем, что мы усилили тестирование лиц с симптомами ОРВИ. Тем не менее, резкого всплеска заболеваемости не наблюдается. Ситуация стабильная", - заметил Кувшинников.

Ожидается, что по согласованию с Роспотребнадзором в Вологодской области возобновится работа фитнес-клубов и плавательных бассейнов, проведение спортивных физкультурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, межрегиональные перевозки, работа зоопарков и регистрация браков в присутствии до 10 гостей.

Ранее "вторая волна" снятия ограничений уже была расширена в Вологодской области две недели назад. Режим повышенной готовности продлен до 3 августа.

На сегодняшний день в Вологодской области зарегистрировано 2297 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровело 82% заболевших.