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В Вологодской области решили снять часть ограничений по коронавирусу
В Вологодской области решили продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу, об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вологодская область
олег кувшинников
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, олег кувшинников, общество

В Вологодской области решили снять часть ограничений по коронавирусу

18:53 27.07.2020
299
CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда
CC0 / igorselivanovskiy /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. В Вологодской области решили продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу, об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Ежедневная динамика прироста заболевших не имеет тенденции к снижению. Поэтому считаю возможным продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу", - сообщил во время заседания оперативного штаба Олег Кувшинников.
По его словам, последние 2,5 недели в регионе ежедневный прирост заболевших изменился с 18-20 человек до 26-27.
"Это связано с тем, что мы усилили тестирование лиц с симптомами ОРВИ. Тем не менее, резкого всплеска заболеваемости не наблюдается. Ситуация стабильная", - заметил Кувшинников.
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Ожидается, что по согласованию с Роспотребнадзором в Вологодской области возобновится работа фитнес-клубов и плавательных бассейнов, проведение спортивных физкультурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, межрегиональные перевозки, работа зоопарков и регистрация браков в присутствии до 10 гостей.
Ранее "вторая волна" снятия ограничений уже была расширена в Вологодской области две недели назад. Режим повышенной готовности продлен до 3 августа.
На сегодняшний день в Вологодской области зарегистрировано 2297 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровело 82% заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьОлег КувшинниковОбщество
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