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Трамп обвинил СМИ в искажении информации о протестах
Трамп обвинил СМИ в искажении данных об участии федеральных сил в разгоне протестов в Сиэтле и Портленде, об этом он заявил в понедельник. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:54
джордж флойд
дональд трамп
портленд
сиэтл
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, дональд трамп, портленд, сиэтл, в мире

Трамп обвинил СМИ в искажении информации о протестах

18:54 27.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Трамп обвинил СМИ в искажении данных об участии федеральных сил в разгоне протестов в Сиэтле и Портленде, об этом он заявил в понедельник.

"Силы национальной безопасности и федеральные силы очень мало вовлечены в Сиэтле, там находится большая резервная группа на случай непредвиденной ситуации. СМИ ошибаются и в описании этого", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, в Портленде федеральные силы также находятся "для защиты федеральной собственности, в том числе здания суда, которые (без них) не продержались бы и дня".
Протесты в Портленде
26 июля, 14:57
В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в мае в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сейчас столкновения между демонстрантами и представителями правопорядка продолжаются в Сиэтле и Портленде. Сообщается, что в Портленде федеральные агенты для разгона акций применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Агенты ФБР в Калифорнии
Вчера, 17:02
СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде
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Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендСиэтлВ мире
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