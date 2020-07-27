Трамп обвинил СМИ в искажении информации о протестах

"Силы национальной безопасности и федеральные силы очень мало вовлечены в Сиэтле, там находится большая резервная группа на случай непредвиденной ситуации. СМИ ошибаются и в описании этого", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter .

По его словам, в Портленде федеральные силы также находятся "для защиты федеральной собственности, в том числе здания суда, которые (без них) не продержались бы и дня".

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.