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Финалистов конкурса "Лидеры России" научат определять фейковую информацию
Победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" начали обучение по программе распознавания фейков и развития критического мышления,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:50
россия
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353
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россия, "лидеры россии", общество

Финалистов конкурса "Лидеры России" научат определять фейковую информацию

18:50 27.07.2020
83
© РИА Новости / Игорь ОнучинУчастники конкурса управленцев "Лидеры России"
Участники конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" начали обучение по программе распознавания фейков и развития критического мышления, сообщили в пресс-службе мастерской управления "Сенеж", входящей в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".
В рамках программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" перед слушателями выступят ведущие эксперты. На практических занятиях можно будет применить полученные навыки и провести разбор фейков и конкретных ситуаций, когда "постправда" и недостоверная информация заменяли факты.
Как подчеркнула проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж", сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты.
Участники конкурса управленцев Лидеры России
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"Развитое мышление, в том числе и критическое, повышает вероятность распознавания недостоверной информации. Оно не сводится к хорошо развитым аналитическим способностям, критически мыслить – это значит управлять своим мышлением, перестраиваясь с очевидной логики на глубинную. Именно поэтому каждому человеку важно для принятия верных решений знать, как работает мышление, и уметь видеть когнитивные или, как говорят, логические ловушки", – отметила она.
Обучение нескольких групп слушателей новой образовательной онлайн-программы организовано дистанционно с использованием современных образовательных технологий и будет проходить в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года.
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Россия"Лидеры России"Общество
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