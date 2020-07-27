Финалистов конкурса "Лидеры России" научат определять фейковую информацию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" начали обучение по программе распознавания фейков и развития критического мышления, сообщили в пресс-службе мастерской управления "Сенеж", входящей в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

В рамках программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" перед слушателями выступят ведущие эксперты. На практических занятиях можно будет применить полученные навыки и провести разбор фейков и конкретных ситуаций, когда "постправда" и недостоверная информация заменяли факты.

Как подчеркнула проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж", сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты.

"Развитое мышление, в том числе и критическое, повышает вероятность распознавания недостоверной информации. Оно не сводится к хорошо развитым аналитическим способностям, критически мыслить – это значит управлять своим мышлением, перестраиваясь с очевидной логики на глубинную. Именно поэтому каждому человеку важно для принятия верных решений знать, как работает мышление, и уметь видеть когнитивные или, как говорят, логические ловушки", – отметила она.