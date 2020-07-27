В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии

АФИНЫ, 27 июл – РИА Новости. Проблем со снабжением Проблем со снабжением Греции газом из-за аварии на газопроводе в Болгарии нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.

В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз". Никто не пострадал. Сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.

Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода " Турецкий поток ".

"Авария на болгарском газопроводе, из которого также идет поставка в Грецию, не вызывает никакого беспокойства по поводу достаточности энергоресурсов в стране", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы минэнерго.

"Подача природного газа в страну через пункт пропуска в Кипи продолжается в обычном режиме, в то же время высоки запасы сжиженного природного газа (СПГ) на станции Ревитуса", - отметило министерство.

Дополняется, что за ситуацией на энергетическом рынке следят регулятор энергорынка RAE, как компетентный орган по безопасности поставок газа, в тесном сотрудничестве с минэнерго и Национальным оператором газовой системы (DESFA), поддерживается связь с болгарскими властями.