Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575007137.html
В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии
Проблем со снабжением Греции газом из-за аварии на газопроводе в Болгарии нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа, сообщило министерство... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:49
турецкий поток
греция
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_a511c47450eb6c263bbb0e663252a59f.jpg
https://ria.ru/20200108/1563034686.html
греция
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_a511c47450eb6c263bbb0e663252a59f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_110416e06c894be2ff4d2692dcea4801.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_0df51708462315f8e9645e5b08f5e55d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турецкий поток, греция, болгария, в мире

В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии

18:48 27.07.2020 (обновлено: 18:49 27.07.2020)
812
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Херсониссос
Города мира. Херсониссос
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 27 июл – РИА Новости. Проблем со снабжением Греции газом из-за аварии на газопроводе в Болгарии нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.
В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз". Никто не пострадал. Сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.
Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
"Авария на болгарском газопроводе, из которого также идет поставка в Грецию, не вызывает никакого беспокойства по поводу достаточности энергоресурсов в стране", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы минэнерго.
"Подача природного газа в страну через пункт пропуска в Кипи продолжается в обычном режиме, в то же время высоки запасы сжиженного природного газа (СПГ) на станции Ревитуса", - отметило министерство.
Дополняется, что за ситуацией на энергетическом рынке следят регулятор энергорынка RAE, как компетентный орган по безопасности поставок газа, в тесном сотрудничестве с минэнерго и Национальным оператором газовой системы (DESFA), поддерживается связь с болгарскими властями.
"В случае необходимости все необходимые меры будут приняты", - заверило министерство.
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
913011
Обсудить 0
Турецкий потокГрецияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Потоп после дождя в Киеве
На Украине из-за сильных дождей затопило дома и дороги
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп обвинил СМИ в искажении информации о протестах
Здание Капитолия в Вашингтоне
В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Нячанг, Вьетнам
Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме
Машина скорой помощи в Греции
В Греции подросток на гидроцикле врезался в группу детей
Тропический ливень затопил Москву
Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Бельгии опасаются, что вторая волна COVID-19 может быть хуже первой
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Вологда
В Вологодской области решили снять часть ограничений по коронавирусу
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
РПЦ: упоминание о Боге в конституции подтверждает выбор крестителя Руси
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
Кадры приближения Су-27 к американскому самолету-разведчику
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
ДТП в Среднеахтубинском районе
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния