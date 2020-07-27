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На Украине из-за сильных дождей затопило дома и дороги
Вследствие сильных дождей в Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины затопило дома, дороги, дворы и подвалы, разрушен мост, сообщила в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:45
украина
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украина, в мире

На Украине из-за сильных дождей затопило дома и дороги

18:45 27.07.2020
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© Фото : Сергей ГукПотоп после дождя в Киеве
Потоп после дождя в Киеве
© Фото : Сергей Гук
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Вследствие сильных дождей в Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины затопило дома, дороги, дворы и подвалы, разрушен мост, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС.
"Около 13.00 (совпадает с мск - ред.) в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены три мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами", - сообщается на сайте.
Также повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги. В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены три домохозяйства. В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья, на центральной улице протяженностью около одного километра затруднен подъезд автомобилей к десяти домохозяйствам.
"По состоянию на 16.00 (совпадает с мск - ред.) в оперативно-координационный центр управления Госслужбы по ЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило три сообщения о подтоплении подвальных помещений в городе Ивано-Франковск", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в городе подтоплено помещение кафе, подвал реабилитационного центра и офисное помещение.
Спасатели работают на местах, добавили в Госслужбе по ЧС.
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