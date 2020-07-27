В Бельгии опасаются, что вторая волна COVID-19 может быть хуже первой

БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок считает, что принятые по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности меры по предотвращению распространения коронавируса необходимы, поскольку позволят избежать развития второй волны эпидемии в стране, которая может оказаться хуже первой.

В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19 на 71% за минувшую неделю. Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200.

"Мы находимся в начале второй волны. Принятые меры должны позволить нам не погрузиться во вторую волну, еще более серьезную, чем первая", - цитирует министра бельгийское агентство Belga.

Она также подчеркнула, что возврат к всеобщей изоляции станет крайней мерой. "Было бы прискорбно, если дети вновь не смогут посещать занятия". – сказала Мэгги де Блок.

Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек. Всего с середины марта в Бельгии зафиксированы 66 026 случаев заражения из числа протестированных.