Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575006448.html
В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице
План по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:34
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_3938d5b5eddc8726cf8147dcab3e8e56.jpg
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_3938d5b5eddc8726cf8147dcab3e8e56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_941aa8e6e340bbed0e7e09fff6041671.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_470:0:2518:2048_1400x0_80_0_0_fdee4e9be134ce67f7685ecb96fff581.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице

18:34 27.07.2020
1101
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. План по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице, сообщила газета Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.
По ее данным, доплаты планируется сократить с 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю. Согласно 1-триллионному плану поддержки, пособие по безработице не должно превышать 70% зарплаты.
План может быть принят только по согласованию с демократами в конгрессе, которые уже дали понять, что считают нужным продлить доплаты в полном объеме.
Конгресс выделил уже около 3 триллионов долларов на поддержку экономики в период эпидемии коронавируса. До августа миллионы безработных, помимо выплат от штатов, получают федеральную надбавку в 600 долларов в неделю. Однако многие предприятия и экономисты говорили, что это затруднит возвращение работников к своим обязанностям, поскольку многие стали получать пособие по безработице, превышающее их заработок.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
32413131
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп обвинил СМИ в искажении информации о протестах
Нячанг, Вьетнам
Эпидемиолог призвал не паниковать из-за нового типа вируса во Вьетнаме
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Города мира. Херсониссос
В Греции рассказали о ситуации с газом в стране после аварии в Болгарии
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Бельгии опасаются, что вторая волна COVID-19 может быть хуже первой
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Потоп после дождя в Киеве
На Украине из-за сильных дождей затопило дома и дороги
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
РПЦ: упоминание о Боге в конституции подтверждает выбор крестителя Руси
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
Глава Косово сообщил о получении техники из США
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Площадь пожара в московском СИЗО №6 составила 30 квадратных метров
Знак евро на табло курса валют
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать евро по 90 рублей
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Зажженная конфорка
Болгария остановила транзит газа в Грецию из-за аварии
Машина скорой помощи в Греции
В Греции подросток на гидроцикле врезался в группу детей
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния