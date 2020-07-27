В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице

По ее данным, доплаты планируется сократить с 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю. Согласно 1-триллионному плану поддержки, пособие по безработице не должно превышать 70% зарплаты.

План может быть принят только по согласованию с демократами в конгрессе, которые уже дали понять, что считают нужным продлить доплаты в полном объеме.